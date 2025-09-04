Δώρα Παντέλη: Ο γιος της έγινε 40 ημερών – Η τρυφερή ανάρτηση με τον μικρούλη της (pic)

Η Δώρα Παντέλη διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, αφού πριν από 40 ημέρες έγινε μαμά για πρώτη φορά. Η γνωστή αθλητικογράφος, παρουσιάστρια και πρώην καλαθοσφαιρίστρια υποδέχθηκε στον κόσμο τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον σύζυγό της, Τζον.

Το ζευγάρι, που τον Αύγουστο του 2024 είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η Δώρα Παντέλη, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι της μητρότητας.

Το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το γεγονός ότι ο μικρούλης της έγινε 40 ημερών, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, έγραψε με μεγάλη χαρά: «Καλημέρα σήμερα είμαστε 40 ημερών».

Η ανάρτηση της Δώρας Παντέλη: