Δώρα Παντέλη: Γιορτάζει την πρώτη επέτειο του γάμου της – «Για πάντα μαζί»

H Δώρα Παντελή συμπλήρωσε έναν χρόνο γάμου μαζί με τον σύζυγο της Τζον, με εκείνη να προχωράει σε μια ανάρτηση στα μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα.

Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του ζευγαριού με τον γιο του δημοσίευσε η αθλητικογράφος, τον οποίο απέκτησε τον περασμένο Ιούλιο, και έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον άντρας της, εκφράζοντας την αγάπη της για το πρόσωπό του.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειος γάμου, αγάπη μου».

