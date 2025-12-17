Δημήτρης Ζήκος: Συγκλονίζει ο νικητής της Φάρμας για τον πατέρα του – «Πέθανε και δεν μου το έλεγαν»

Ο Δημήτρης Ζήκος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής της «Φάρμας 2025», κατακτώντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ στον τελικό της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου. Ο 30χρονος από τα Ιωάννινα κατάφερε να ξεχωρίσει για τη στρατηγική και το ήθος του καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση μετά τη νίκη του, ο ίδιος συγκλόνισε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του που τον σημάδεψε ανεξίτηλα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του, αφιερώνοντας αυτή τη σημαντική επιτυχία στην οικογένειά του.

Όλα όσα είπε στο «Breakfast@Star»

Καλεσμένος σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Star, ο Δημήτρης Ζήκος είπε αρχικά: «Ο πατέρας μου έφυγε τον Αύγουστο του 2023. Δυστυχώς ήταν πολύ απότομο. Μόλις είχα σταματήσει τη δουλειά με άδεια για καλοκαίρι. Πηγαίνω στο χωριό και κανονίζουμε να πάμε μαζί στη θάλασσα».

Και πρόσθεσε: «Την επόμενη ημέρα ήμουν στο χωριό εγώ και χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν ότι λιποθύμησε ο πατέρας μου. Πάνιασα. Το ήξερα, κατάλαβα ότι δεν λιποθύμησε, αλλά πέθανε και δεν μου το λένε. Το ένιωσα και πήγα τρέχοντας με τον αδερφό μου στο χωριό. Εκεί ήταν η δύσκολη στιγμή».

«Η συμβουλή που μου έδινε είναι να είμαι καλός πάντα γιατί ο καλός δεν χάνει ποτέ. Να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι δυνατός. Το πίστεψα ότι θα κερδίσω, με αυτόν τον σκοπό μπήκα μέσα. Ο Λευτέρης ήταν από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσα να έχω. Σε κάποιες δοκιμασίες δεν περίμενα ότι θα τον κερδίσω», είπε, κλείνοντας, ο Δημήτρης Ζήκος.