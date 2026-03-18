Δημήτρης Λάλος – Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Η νέα κοινή εμφάνισή τους σε παρουσίαση βιβλίου (pics)

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί, που φέτος πρωταγωνιστούν στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», πραγματοποίησαν μια νέα κοινή δημόσια εμφάνιση.

Αυτή τη φορά, η αφορμή ήταν η παρουσίαση του νέου βιβλίου του γνωστού συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη, με τίτλο «Καθαρμός», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Διαβάστε επίσης: Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Στο πλευρό του Δημήτρη Λάλου στην πρεμιέρα της ταινίας του (pics)

Η παρουσία των δύο ηθοποιών εκεί δεν ήταν τυχαία, καθώς ο Σπύρος Πετρουλάκης είναι ο άνθρωπος πίσω από τον «Σασμό», τη σειρά-φαινόμενο που στάθηκε η αφορμή για να γνωριστούν, να ερωτευτούν και να ενώσουν τις ζωές τους.

Η γνωριμία τους στα γυρίσματα του «Σασμού» εξελίχθηκε γρήγορα σε μια βαθιά προσωπική σχέση. Η χημεία τους ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο στο τηλεοπτικό κοινό αλλά και στους ίδιους, οδηγώντας τους στην απόφαση να συμπορευτούν και στη ζωή.

Στην παρουσίαση του «Καθαρμού», ο Δημήτρης Λάλος είχε ενεργό ρόλο, καθώς ανέλαβε το κομμάτι της αφήγησης, ενώ στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Λίγα λόγια για το βιβλίο «Καθαρμός»

Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης.

Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό.

Για τη Θεο­δώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει.

Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα.

Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς; Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.