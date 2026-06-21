Δημήτρης Λάλος: Τι απάντησε στις φήμες περί συμφώνου συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Την απάντησή του για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου έδωσε ο Δημήτρης Λάλος.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Real Life», ο γνωστός ηθοποιός, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

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Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τη σχέση τους όσο και για τις κοινές επαγγελματικές τους διαδρομές. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους με την υπογραφή συμφώνου συμβίωσης προκάλεσαν νέα συζήτηση γύρω από την προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, σύμφωνα με την απάντηση που φέρεται να έδωσε ο ηθοποιός, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης». Με αυτή τη σύντομη αλλά ξεκάθαρη τοποθέτηση, ο Δημήτρης Λάλος έβαλε τέλος στη φημολογία που είχε αναπτυχθεί γύρω από το αν εκείνος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου έχουν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Σασμός», όπου η συνεργασία τους έφερε κοντά και προσωπικά. Όπως αναφέρεται, η δυνατή έλξη που υπήρχε ανάμεσά τους έγινε γρήγορα αντιληπτή, ενώ μετά το τέλος της σειράς οι δυο τους δημοσιοποίησαν τη σχέση τους. Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου δείχνουν να έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να μοιράζονται τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική τους καθημερινότητα. Οι δυο τους απολαμβάνουν να συνεργάζονται θεατρικά και τηλεοπτικά, έχοντας ήδη συνδεθεί στη συνείδηση του κοινού ως ένα ζευγάρι με έντονη χημεία και κοινή καλλιτεχνική πορεία. Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από την απάντηση του ηθοποιού, ο γάμος και το σύμφωνο συμβίωσης δεν φαίνεται να βρίσκονται στα σχέδιά τους. Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, οι δυο τους νιώθουν πλήρεις και ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουν διαμορφώσει και ορίσει τη ζωή και τη σχέση τους.







