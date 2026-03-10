Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Στο πλευρό του Δημήτρη Λάλου στην πρεμιέρα της ταινίας του (pics)

Το βράδυ της Δευτέρας (9/3), τα φώτα στράφηκαν στο Village The Mall για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία Κλήση». Ο Δημήτρης Λάλος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο φιλμ, μαγνήτισε τα βλέμματα καθώς συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου εντυπωσίασε με ένα μίνι μαύρο φόρεμα σε λιτή γραμμή, το οποίο συνδύασε με floral διάφανο καλσόν και κλασικές γόβες, ενώ το κόκκινο κραγιόν της έδινε μια απαραίτητη πινελιά χρώματος.

Δίπλα της, ο Δημήτρης Λάλος παρέμεινε πιστός στο μίνιμαλ στυλ, επιλέγοντας ένα total black κοστούμι με μαύρο πουκάμισο και γραβάτα, δημιουργώντας ένα σοφιστικέ αποτέλεσμα ιδανικό για την περίσταση.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λίλα λόγια για την ταινία

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση.

Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Πρωταγωνιστούν: Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Λάλος, Γιώργος Μπένος, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα, Ερρίκος Λίτσης, Νίκος Ψαρράς, Ορφέας Αυγουστίδης, Βασίλης Ρίσβας.