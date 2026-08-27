Άννα Κορακάκη – Γιάννης Χαλκιαδάκης: Βάπτισαν την 7 μηνών κόρη τους – Οι τρυφερές φωτογραφίες

Η Άννα Κορακάκη και ο Γιάννης Χαλκιαδάκης έζησαν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της οικογενειακής τους ζωής, καθώς βάφτισαν την επτά μηνών κόρη τους. Η μικρή πήρε το όνομα Αθηνά, με το ζευγάρι να μοιράζεται μερικά στιγμιότυπα από το μυστήριο στα social media.

Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας στην Καβάλα. Τις φωτογραφίες που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Άννα Κορακάκη, τις συνόδευσε με μία μακροσκελή λεζάντα.

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“Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου.

Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη & αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται”, έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Κορακάκη.