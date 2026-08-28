Αιγιάλεια: Πέταξαν βόμβα μολότοφ σε σπίτι όπου διέμενε γυναίκα

Συναγερμός σήμανε στην Αιγιάλεια, όταν άγνωστοι προχώρησαν σε επίθεση με βόμβα μολότοφ σε σπίτι όπου διαμένει γυναίκα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο σημείο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα, προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναζητούν τους δράστες της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.