Στιγμές απόλυτης χαράς και οικογενειακής θαλπωρής μοιράστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη μεγάλη του αδυναμία, την κόρη του Δέσποινα, κατά τη διάρκεια νυχτερινής τους εξόδου την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έδειξε την πιο τρυφερή του πλευρά, προχωρώντας σε μια συγκινητική αφιέρωση στη Δέσποινα. Ερμήνευσε το τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη, «Όλα σ’ αγαπάνε», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του για τη νεαρή.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε στα social media ένα βίντεο από το ντουέτο που έκανε με την κόρη του. Πατέρας και κόρη τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Για κάποιον λόγο» του Νίκου Οικονομόπουλου, αποδεικνύοντας τη στενή σχέση που τους συνδέει και τον τρόπο που διασκεδάζουν μαζί.

«Αφού δεν έγινα ραλλίστας… Αφού δεν έγινα DJ.. Αφού δεν έγινα ψυχολόγος… Αφού δεν έγινα καθηγητής μαθηματικών.. Έπρεπε να έχω γίνει τραγουδιστής», έγραψε στη λεζάντα ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram: