Άννα Βίσση & Δήμητρα Κούστα: Η νέα τους συνεργασία είναι το Vission Music – Η επίσημη ανακοίνωση

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα ανακοίνωσαν και επίσημα τη νέα τους επιχειρηματική συνεργασία υπό την ονομασία «Vission Music», ένα φιλόδοξο project που ενώνει τον κόσμο της μουσικής με τη δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Αυτή η σύμπραξη αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στην εγχώρια βιομηχανία του θεάματος, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική εμπειρία της απόλυτης σταρ με το στρατηγικό όραμα της γνωστής επιχειρηματία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση:

Defining the New Era: Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη Vission Music. Το νέο creative label σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα.

Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας τη Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό της όραμα.

Η Vission Music λειτουργεί ως ένα κεντρικό creative hub για τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της.

Καθορίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσικών κυκλοφοριών, των live performances και των οπτικοακουστικών projects, αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τα επόμενα εμβληματικά βήματα της «απόλυτης Ελληνίδας star».

Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι της Άννας Βίσση στο YouTube.