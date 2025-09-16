Διχασμένη η Ευρώπη για την Eurovision 2026 – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας & τι είναι η ρωσική «Intervision»

Η Eurovision 2026 βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς η πιθανή συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό έχει διχάσει τα μέλη της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση). Με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις, χώρες απειλούν με μποϊκοτάζ τον θεσμό, μετατρέποντας τον σε ένα «πολιτικό θρίλερ» που θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Τα δύο στρατόπεδα της EBU

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο «στρατόπεδα» εντός της EBU.

Οι χώρες που τάσσονται κατά : Η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026 αν λάβει μέρος το Ισραήλ. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ισλανδία και το Βέλγιο, κρατούν στάση αναμονής, επιφυλασσόμενες να αποφασίσουν μετά τη Γενική Συνέλευση της EBU στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη.

: Η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026 αν λάβει μέρος το Ισραήλ. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ισλανδία και το Βέλγιο, κρατούν στάση αναμονής, επιφυλασσόμενες να αποφασίσουν μετά τη Γενική Συνέλευση της EBU στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη. Οι χώρες που υποστηρίζουν: Στο αντίθετο στρατόπεδο βρίσκονται η Γερμανία και η Ιταλία, ως μέλη των BIG5 και μεγάλοι χρηματοδότες του διαγωνισμού. Τη θέση αυτή υποστηρίζουν επίσης η φετινή διοργανώτρια, Ελβετία, και η επόμενη, Αυστρία. Η Ελλάδα και η Κύπρος, μαζί με το Αζερμπαϊτζάν, αναμένεται επίσης να υποστηρίξουν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε πιθανή ψηφοφορία.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, με την EBU να δηλώνει ότι δεν έχει κάνει καμία επίσημη πρόταση προς το Ισραήλ για εθελοντική αποχώρηση ή εμφάνιση με ουδέτερη σημαία, παρά τις σχετικές φήμες. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στη Γενική Συνέλευση, όπου για την αποβολή μιας χώρας απαιτείται η υπερψήφιση των 3/4 των μελών.

Η αναβίωση της «Intervision»

Εν μέσω αυτών των εντάσεων, η Ρωσία, η οποία έχει αποκλειστεί από την Eurovision από το 2022, αναβιώνει έναν παλαιότερο διαγωνισμό της σοβιετικής εποχής, την «Intervision».

Ο διαγωνισμός, που στόχο έχει να ενώσει καλλιτέχνες από χώρες με κοινές πολιτιστικές και πολιτικές προοπτικές (όπως οι χώρες των BRICS, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής), θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 σε προάστιο της Μόσχας.

Η ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει τη συμμετοχή περισσότερων από 20 χωρών, με ιδιαίτερη έκπληξη αυτή των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει με τον Brandon Howard, γιο της R&B τραγουδίστριας Miki Howard. Η συμμετοχή του Howard φαίνεται να έγινε μέσω πρόσκλησης, χωρίς την εμπλοκή επίσημου αμερικανικού φορέα.

Η «Intervision» αποτελεί μια σαφή εναλλακτική απάντηση στη «δυτική» Eurovision, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για τη μουσική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ χωρών που συχνά βρίσκονται σε αντίθετο στρατόπεδο με την Ευρώπη.