Διάσημοι Έλληνες και ξένοι που έδωσαν τη δική τους μάχη με την νόσο του ALS και έχασαν τη ζωή τους

Ο Έρικ Ντέιν, ο αγαπημένος «McSteamy» του Grey’s Anatomy, απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 σε ηλικία 53 ετών, μετά από μια σύντομη αλλά γενναία μάχη με την νόσο του ALS. Ο θάνατός του επήλθε σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής του τον Απρίλιο του 2025.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σπουδαίες άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με το ALS, παλεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή με αξιοπρέπεια:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Stephen Hawking (1942–2018)

Ο Stephen Hawking αποτελεί την πιο εμβληματική μορφή στην ιστορία της νόσου ALS, όχι μόνο λόγω της επιστημονικής του ιδιοφυΐας, αλλά και λόγω της απίστευτης αντοχής του.

Διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή της νόσου του κινητικού νευρώνα το 1963, όταν ήταν μόλις 21 ετών, και οι γιατροί του έδωσαν τότε μόλις δύο χρόνια ζωής. Παρά τη δυσοίωνη πρόβλεψη, ο Stephen Hawking κατάφερε να ζήσει με τη νόσο για 55 ολόκληρα χρόνια, ένα γεγονός που η ιατρική κοινότητα θεωρεί μέχρι σήμερα ένα σχεδόν ανεξήγητο φαινόμενο. EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Καθώς η νόσος προχωρούσε, τον άφησε σταδιακά παράλυτο και τον ανάγκασε να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ το 1985 έχασε και τη φωνή του μετά από μια σοβαρή πνευμονία.

Από εκείνο το σημείο και μετά, επικοινωνούσε μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος παραγωγής ομιλίας, το οποίο χειριζόταν αρχικά με έναν διακόπτη στο χέρι και αργότερα με τη σύσπαση ενός μυός στο μάγουλό του.

Διαβάστε επίσης: Έρικ Ντέιν: Συγκλόνισε στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση – «Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να είμαι εκεί» (βίντεο) EPA / ANDY RAIN

Παρά τις τεράστιες σωματικές δυσκολίες, ο Stephen Hawking δεν σταμάτησε ποτέ το ερευνητικό του έργο, προσφέροντας στην ανθρωπότητα επαναστατικές θεωρίες για τις μαύρες τρύπες και τη γέννηση του σύμπαντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» έγινε παγκόσμιο best-seller, κάνοντας την κοσμολογία προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η ζωή του απέδειξε ότι η ALS μπορεί να καθηλώσει το σώμα, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει το πνεύμα και τη φαντασία.

Έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια επιστημονική κληρονομιά. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε την ασθένειά του έδωσε ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως, δείχνοντας ότι η διάγνωση με ALS δεν σημαίνει απαραίτητα το άμεσο τέλος της δημιουργικότητας και της προσφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lou Gehrig (1903–1941)

Ο Lou Gehrig, ο θρυλικός παίκτης των New York Yankees, είναι ο άνθρωπος που έκανε τη νόσο γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μέχρι το 1939, θεωρούνταν ένας «σιδερένιος» αθλητής, έχοντας το απίστευτο ρεκόρ των 2.130 συνεχόμενων αγώνων.

Ωστόσο, η ξαφνική πτώση της απόδοσής του και η ανεξήγητη κόπωση τον οδήγησαν σε εξετάσεις στην Mayo Clinic, όπου στα 36α γενέθλιά του έλαβε τη διάγνωση της ALS. Η είδηση σόκαρε την Αμερική, καθώς ο πιο δυνατός άνδρας του μπέιζμπολ κατέρρεε από μια άγνωστη τότε ασθένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποχώρησή του από τα γήπεδα στις 4 Ιουλίου 1939 έμεινε στην ιστορία για τον συγκλονιστικό του λόγο. Παρόλο που η νόσος είχε ήδη αρχίσει να παραλύει το σώμα του, στάθηκε μπροστά σε 62.000 φιλάθλους και δήλωσε: «Σήμερα θεωρώ τον εαυτό μου τον πιο τυχερό άνθρωπο στο πρόσωπο της γης».

Η εξέλιξη της νόσου στην περίπτωσή του ήταν ραγδαία. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, ο Lou Gehrig έχασε τη μάχη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στις 2 Ιουνίου 1941.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 38 ετών υπογράμμισε τη σκληρότητα της ALS, η οποία δεν κάνει διακρίσεις ακόμα και στους πιο γυμνασμένους και υγιείς οργανισμούς.

Roberta Flack (1937–2025)

Η Roberta Flack, η θρυλική φωνή πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Killing Me Softly with His Song», αποτέλεσε μια από τις πιο πρόσφατες και συγκινητικές περιπτώσεις δημόσιας αποκάλυψης της μάχης με την ALS.

Η διάγνωσή της ανακοινώθηκε επίσημα τον Νοέμβριο του 2022, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση, καθώς έγινε γνωστό ότι η νόσος είχε καταστήσει πλέον αδύνατο για εκείνη να τραγουδήσει, πλήττοντας την φωνή της, με την οποία μάγεψε τον κόσμο για δεκαετίες. EPA / ANDREW GOMBERT

Παρά τη σταδιακή απώλεια της φωνής της και τις κινητικές δυσκολίες, η Roberta Flack δεν επέτρεψε στην ασθένεια να την απομονώσει εντελώς. Συνέχισε να κάνει δημόσιες εμφανίσεις σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, δείχνοντας την ίδια πνευματική δύναμη που χαρακτήριζε την καριέρα της.

Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025, σε ηλικία 88 ετών. Αν και η ηλικία της ήταν προχωρημένη, η ALS επιτάχυνε την εξασθένηση του οργανισμού της, στερώντας από τον κόσμο μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της soul και της jazz.

Γεράσιμος Μιχελής (1966-2025)

Ο Γεράσιμος Μιχελής υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του, η απώλεια του οποίου τον Ιούλιο του 2025 προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τον ρόλο του ως ο «κακός» στη θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε», αλλά η πορεία του στο θέατρο ήταν μακρά και σημαντική, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες και οργανισμούς, όπως το Εθνικό Θέατρο. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η μάχη του με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό καιρό, καθώς ο ίδιος επέλεξε να διαχειριστεί την περιπέτεια της υγείας του με απόλυτη διακριτικότητα.

Σε μια από τις σπάνιες αναρτήσεις του στα social media, ο ηθοποιός είχε γράψει: «Ο χρόνος αλλάζει σε λίγο. Το ίδιο εύχομαι και για μας! Πριν τον αποχαιρετήσω, πρόλαβα να του πω ένα γενναίο ευχαριστώ. Για τις αναπάντεχες δυσκολιες που μου δώρισε. Όλα φτάνουν στην υπέρβαση, ξεπερνιούνται, καταργούνται, σιωπούν! Όλα! Μου έμαθε πολλά. Και πόσα πολλά έχω ακόμη να μάθω με τον νέο που έρχεται όπου να ναι. Ας είναι ευσπλαχικός μαζί μας. Φιλάνθρωπος κι ειρηνικός. Με το καλό να μας έρθει!».

Όταν η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, οι συνάδελφοί του μίλησαν για έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος, χιούμορ και μια εσωτερική δύναμη που τον συνόδευε μέχρι το τέλος.

Πέρα από τις προσωπικότητες που αναφέρθηκαν, τη μάχη με τη νόσο ALS έχασαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Sam Shepard, ο David Niven, ο Bryan Randall και ο Γιώργος Χριστοδουλίδης.