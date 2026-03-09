Γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν συνεχώς κουρασμένοι ακόμη κι όταν κοιμούνται αρκετά

Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι ακόμη κι αν ξεκουράζονται μέσα στην ημέρα, νιώθουν εξάντληση και ατονία. Η υπερφόρτωση πληροφοριών, οι καθημερινές υποχρεώσεις και το στρες αποτελούν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα της σύγχρονης καθημερινότητας και επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Νοητική Κόπωση

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας αυξάνονται καθημερινά όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριών. Κάθε άνθρωπος δέχεται τεράστιο όγκο ερεθισμάτων τα οποία μάλιστα αφορούν πολλούς και διαφορετικούς τομείς, γεγονός το οποίο οδηγεί σε mental fatigue όπως το αναφέρουν οι επιστήμονες ή αλλιώς ψυχική κόπωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ακόμη και αν στην καθημερινότητα δεν υπάρχει έντονη σωματική κούραση ή απαιτητικό πρόγραμμα υποχρεώσεων, ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που λαμβάνει και έτσι το άτομο νιώθει φτάνει σε σημείο να νιώθει συνεχώς κουρασμένο.

Άγχος

Εννοείται ότι το άγχος δεν θα μπορούσε να λείπει από την λίστα μας, καθώς κρύβεται σχεδόν πάντα πίσω από κάθε τι που σχετίζεται με νοητική κούραση. Όταν έχουμε stress το σώμα μας βρίσκεται σε κατάσταση έντασης και έτσι θέλοντας και μη καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να κάνει το κάθε τι.

Παράλληλα ο ύπνος είναι πιο ανήσυχος μη δίνοντας την δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεκουραστεί “ουσιαστικά” και τελικά ξυπνάμε περισσότερο κουρασμένοι παρά ξεκούραστοι και αυτό στη συνέχεια γίνεται ένας φαύλος κύκλος.

Κακή διατροφή

Εννοείται ότι η διατροφή και η έλλειψη βασικών θρεπτικών στοιχείων παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο τόσο στην διάθεση όσο και στην γενικότερη φυσική κατάσταση ενός ανθρώπου. Μη ακολουθώντας μία ισορροπημένη διατροφή, μοιραία υπάρχει έλλειψη θρεπτικών στοιχείων που αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων με κόπωση, ατονία κι άλλα.

Παράλληλα, η κατανάλωση ζάχαρης έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, άρα και “roller coaster” διάθεσης.

Η ποιότητα του ύπνου

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πώς γίνεται παρόλο που κοιμούνται πολλές ώρες, να ξυπνούν πιο κουρασμένοι από ποτέ. Φυσικά και γι αυτό υπάρχει εξήγηση, καθώς η ποιότητα του ύπνου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτό που πιστεύουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ύπνος έχει τα δικά του στάδια, από τα οποία αν ο εγκέφαλος δεν “περάσει”, τότε δεν ξεκουράζεται ουσιαστικά.

Η συνεχής κούραση αποτελεί το “καμπανάκι” του οργανισμού ότι κάτι χρειάζεται να αλλάξουμε στον τρόπο ζωής μας. Κάνοντας ακόμη και πολύ μικρές αλλαγές μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.