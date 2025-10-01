Δανάη Παππά: Η πρώτη on camera αντίδραση μετά την κοινή εμφάνιση σε γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη (vid)

Η Δανάη Παππά έχει βρεθεί τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, για την κοινή της εμφάνιση με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, όπου ο γνωστός ηθοποιός προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και σε γκαραζόπορτα.

Η ρεπόρτερ Φαίη Φώτου και η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησαν τη Δανάη Παππά κατά την είσοδό της στις πρόβες του θεατρικού έργου στο οποίο πρωταγωνιστεί, αναζητώντας την πρώτη της αντίδραση για το θέμα.

Η Δανάη Παππά, αντιμέτωπη με την κάμερα και τις επίμονες ερωτήσεις σχετικά με την παρουσία της στο γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη, επέλεξε να κρατήσει μια αποστασιοποιημένη στάση.

«Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ! Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να μιλήσω για τον κ. Μπισμπίκη. Να είστε καλά», είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: