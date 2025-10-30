Χρήστος Μάστορας: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του και οι ευχές για τα γενέθλιά της (pic)

Μια άκρως τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Χρήστος Μάστορας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, γνωστός για τη μεγάλη του αδυναμία στην οικογένειά του, θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του στο πρόσωπο που τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Ο frontman του συγκροτήματος «Μέλισσες» δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τον σεβασμό και την αγάπη που τρέφει για τη μητέρα του, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στη ζωή και την καριέρα του.

Το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, ο Χρήστος Μάστορας επέλεξε να μοιραστεί με τους χιλιάδες διαδικτυακούς του φίλους μια σπάνια φωτογραφία της μητέρας του, μια κίνηση που δεν συνηθίζει, καθώς κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το τρυφερό μήνυμα του τραγουδιστή

«Χρόνια πολλά ρε μάνα! Είσαι όμορφη και μέσα και έξω. Σ’ αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χρήστος Μάστορας.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο τραγουδιστής: