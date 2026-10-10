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LIFESTYLE

Χρήστος Λούλης για Νίκο Καρβέλα: “Ας κάνει ό,τι θέλει με τα τραγούδια του, ποτέ δε μου άρεσε πολύ”

"Πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις..."

Χρήστος Λούλης για Νίκο Καρβέλα: “Ας κάνει ό,τι θέλει με τα τραγούδια του, ποτέ δε μου άρεσε πολύ”
DEBATER NEWSROOM

Ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της ΕΡΤ “Αύριο” και το πρωί του Σαββάτου (10/10) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα Είπαμε;”, όπου συνομίλησε με τους δύο παρουσιαστές για διάφορα θέματα. Μεταξύ άλλων η συζήτηση στράφηκε στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, με αφορμή την ένταση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

“Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ανήκει στον κόσμο νομίζω. Δηλαδή έγινε τις προάλλες και αυτό το πράγμα με τον Μανώλη Μητσιά που ήθελε να πει τον “Γιάννη τον Φονιά” και δεν τον άφησαν για κάποιο λόγο. Μου φαίνεται γελοίο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ και 50-60 χρόνια. Τώρα και ο άνθρωπος που το πρωτοείπε δεν μπορεί να του πεις «Μην το πεις». Ξέρω γω; Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στον κόσμο”, σχολίασε αρχικά ο Χρήστος Λούλης.

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“Και βγήκε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και είπε ακριβώς αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ειδικά για τα τραγούδια. Τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο”, πρόσθεσε. Όταν η Ζωή Κρονάκη παραλλήλισε το θέμα με την υπόθεση Βίσση-Καρβέλα, ο Χρήστος Λούλης απάντησε: “Ηθικά το λέω. Τώρα εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα. νομικά ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να το κάνει. Ξέρω γω, ό,τι θέλει κάνει. Η περιουσία του είναι πνευματική περιουσία. Αλίμονο. Ξέρω γω; Ναι, μπορεί να το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Η αλήθεια είναι αυτή”.

“Ποτέ δεν μ’ άρεσε πολύ ο Καρβέλας και τα τραγούδια του, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις. Ξέρω γω; Ηθικά το λέω”, είπε κλείνοντας ο Χρήστος Λούλης.

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