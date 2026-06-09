Χρίστος Κούγιας: “Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα μου δεν με ενοχλεί κανείς, μπορώ να ζήσω φυσιολογικά”

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Χρίστος Κούγιας σε συνέντευξη που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) 1,5 χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», ο Χρίστος Κούγιας σημείωσε ότι πλέον είναι ήρεμος και βιώνει μία χαλαρή καθημερινότητα ως φοιτητής, ενώ σημείωσε ότι και το γραφείο του αείμνηστου πατέρα του πηγαίνει ανέλπιστα καλά. «Σπουδάζω ακόμα. Υπομονή θέλει η Νομική. Η ζωή μου γενικά (σ.σ. είναι ήρεμη). Δεν κάνω κάτι τρελό να σου πω την αλήθεια. Με τη σχολή ασχολούμαι περισσότερο. Τα θέματα τα έχω κλείσει τα περισσότερα και υπάρχει ηρεμία γενικά, ηρεμία. Απέχω κιόλας γενικά από όλα αυτά», είπε.

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Επίσης, κλήθηκε να απαντήσει και για τις επιχειρήσεις που έχει η οικογένειά του στη Μύκονο. «Εντάξει τώρα, αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Εμείς δικηγόροι θέλουμε να γίνουμε στο τέλος, αλλά… βοηθάνε κι αυτά σίγουρα».

«Θεωρώ είμαι ok ως φοιτητής. Μαθητής δεν ήμουνα καλός, να ξέρεις, αλλά θεωρώ φοιτητής είμαι εντάξει. Δεν είμαι αριστούχος, είμαι ένας νορμάλ φοιτητής. Ο καθένας ό,τι πιστεύει, κάποιοι θεωρούν ότι άμα διαβάζεις 20 ώρες τη μέρα αυτό πετυχαίνει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να αρκεί 5 – 6 ώρες, 4 ώρες», ανέφερε ακόμα.

«Ο μπαμπάς ήτανε πιο πολύ εύστροφος και πιο πρακτικός επί της υποθέσεως. Δεν ήτανε πιο πολύ του διαβάσματος, οι καλοί δικηγόροι μπορούν να κάτσουν να διαβάσουνε 10 ώρες τη μέρα», δήλωσε στη συνέχεια για τον πατέρα του Αλέξη Κούγια.

«Λογικό δεν είναι να είμαι ήρεμος; Έναν χρόνο μετά (σ.σ. τον θάνατο του πατέρα μου) δεν με ενοχλεί πια κανείς. Καμία σχέση, πέρσι ας πούμε έπαιρναν τηλέφωνα συνάδελφοί σου κάθε μέρα ξέρω… Υπήρχε θέμα. Τώρα είμαι πολύ πιο ήρεμος… Μπορώ να ζήσω φυσιολογικά δηλαδή τώρα», παραδέχτηκε ακόμα ο Χρίστος Κούγιας.

«Ελπίζω ότι φέτος θα τελειώσω το πανεπιστήμιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος κιόλας γενικά από το πώς πάει το γραφείο. Δηλαδή, περίμενα το γραφείο χωρίς τον μπαμπά ότι θα είχε πρόβλημα, αλλά είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος», δήλωσε παράλληλα.