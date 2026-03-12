Χρήστος Δάντης: Ανακοίνωσε ότι σταματάει τις συναυλίες του για 1,5 μήνα – «Δυστυχώς το κάταγμα ήταν σοβαρό»

Ο Χρήστος Δάντης περνάει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Η δυσάρεστη κατάσταση ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ο καλλιτέχνης είχε ένα ατύχημα, που κατέληξε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι του.

Λόγω του τραυματισμού, ο Χρήστος Δάντης αναγκάστηκε να ακυρώσει ορισμένες εμφανίσεις του. Την αρχική ενημέρωση για το περιστατικό είχε κάνει η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, ενώ ο ίδιος, με πρόσφατη ανάρτηση, ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι θα χρειαστεί να αναστείλει τη δράση του για περίπου ενάμιση μήνα.

«Η αποκατάσταση του χεριού μου θα διαρκέσει περισσότερο από όσο υπολογίζαμε», έγραψε ο τραγουδιστής, προσθέτοντας ότι το κάταγμα ήταν σοβαρό και το χειρουργείο απαιτητικό.

Ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και τους συνεργάτες του για την υποστήριξή τους και δήλωσε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.

Ο Χρήστος Δάντης περιέγραψε τη δύσκολη εμπειρία, λέγοντας ότι όταν εισήχθη στην Ευρωκλινική Αθηνών με το χέρι σοβαρά τραυματισμένο, δεν φανταζόταν πόσο γρήγορα θα επανερχόταν στη σκηνή.

Την ευγνωμοσύνη του εξέφρασε ιδιαίτερα προς τον χειρουργό Γιώργος Μάζης και όλο το ιατρικό προσωπικό για την αμέριστη φροντίδα τους.