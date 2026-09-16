Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε “γιατρό – υπνωτιστή”

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι φέρεται πως έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σε έναν «γιατρό – υπνωτιστή», λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει γίνει ακόμα καθώς δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο» φως από τον εισαγγελέα για την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον ρόλο του συγκεκριμένου «γιατρού – υπνωτιστή» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ερευνούν εάν ήταν ο άνθρωπος που έφερε αρχικά σε επαφή τον τραγουδιστή με την 56χρονη γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός τράβηξε δύο φωτογραφίες που δείχνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι. Φωτογραφίες, τις οποίες έσβησε από το κινητό της τηλέφωνο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τις ανακτήσουν.

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, μετά την μαραθώνια απολογία τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο γιατρός πήγε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ, μόλις άκουσε την απόφαση για προφυλάκιση φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας”.

Στην Υποδιεύθυνση Διωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί η γιατρός, μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα πάει.