Απρόσμενη ήταν η απουσία της Ελένης Χατζίδου από τη σημερινή, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, εκπομπή του Breakfast@Star. Ο Ετεοκλής Παύλου καλημέρισε μόνος του τους τηλεθεατές και αποκάλυψε το παρασκήνιο που οδήγησε την σύζυγό του εκτός πλατό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ετεοκλής Παύλου τόνισε ότι η Ελένη Χατζίδου έμεινε εκτός εκπομπής για προληπτικούς λόγους, μετά από ένα ιδιαίτερα φορτωμένο Σαββατοκύριακο κοινωνικών εκδηλώσεων.

«Όπως βλέπετε είμαι μόνος. Η Ελένη δεν είναι εδώ. Είναι αρρωστούλα και θα σας πω και την αιτιολόγηση, ευθύς αμέσως. 5 ήταν τα παιδικά πάρτι που πήγαμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάμεσα σε τόσα πάρτι, κάτι μπορείς να τσιμπήσεις. Οπότε η Ελένη ήταν αδιάθετη και έτσι αποφάσισε να μην έρθει, να γίνει καλά και να επανέλθει δριμύτερη», ανέφερε ο Ετεοκλής Παύλου στην έναρξη της εκπομπής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: