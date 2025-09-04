Ελένη Χατζίδου: Το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει – «Έχω ελπίδα ότι δε θα ξανανιώσω αυτόν τον πόνο»

Η Ελένη Χατζίδου βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την επιστροφή της στην πρωινή ζώνη, με την πρεμιέρα του «Breakfast@Star» να πλησιάζει. Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, παρά το άγχος της επικείμενης τηλεοπτικής έναρξης, έχει να διαχειριστεί και ένα σοβαρό θέμα υγείας που την ταλαιπωρεί.

Εδώ και αρκετούς μήνες, η Ελένη Χατζίδου έχει αποκαλύψει πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αυχένα της, το οποίο της δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητά της. Με τις προετοιμασίες της εκπομπής να κορυφώνονται, η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται.

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε φυσιοθεραπεία.

«Ήρθα για ακόμη μία φορά για θεραπεία στον @physio_krithis_official. Είναι ο άνθρωπος που με έχει βοηθήσει απίστευτα στο θέμα του αυχενικού μου και το καλύτερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι μου τον συστήσατε εσείς! Και θα σας είμαι ευγνώμων για πάντα!

Δυστυχώς το αυχενικό είναι κάτι που το “παντρεύεσαι” και εύχομαι σε όλους που το έχουμε να μη χειροτερεύει! Με τις θεραπείες έχω ελπίδα κάθε φορά ότι δεν θα ξανανοιώσω αυτόν τον πόνο και ότι θα είμαι λειτουργική πάλι… γι’ αυτό σας τον συστήνω και σε εσάς, για όσους δεν τον ξέρετε», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε.

