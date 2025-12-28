Χαρούλα Αλεξίου: Γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της – Το «ρετρό» λεωφορείο, η μεγαλειώδης τούρτα και η συγκίνησή της (Βίντεο)

Σε στενό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της η Χαρούλα Αλεξίου, επιλέγοντας τη Χαλκίδα για μια βραδιά με φίλους και συνεργάτες.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και συντροφικότητας, σε ένα ζεστό και λιτό εορταστικό κλίμα. Η βραδιά κύλησε σε χαμηλούς τόνους, με έντονη, ωστόσο, συναισθηματική φόρτιση.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η στιγμή που, λίγο πριν εμφανιστεί η γενέθλια τούρτα, ακούστηκε το εμβληματικό τραγούδι της «Θα μεγαλώνουμε μαζί», προκαλώντας συγκίνηση τόσο στην ίδια όσο και στους παρευρισκόμενους.

Για τη μετακίνηση της παρέας από την Αθήνα στη Χαλκίδα επιλέχθηκε ένα παλαιού τύπου λεωφορείο, δίνοντας έναν ιδιαίτερο, νοσταλγικό χαρακτήρα στη βραδιά.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκε και η στενή φίλη της, Δήμητρα Γαλάνη, με την οποία η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδησε το «Τράβα μπρος», χαρίζοντας αυθόρμητες και ξεχωριστές στιγμές στους παρόντες.