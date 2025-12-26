Χάρης Τζωρτζάκης: Μεγαλοπαραγωγός μαζί με μπράβους, τραμπούκισαν και προπηλάκισαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΗ

Με ανάρτησή του ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης προχώρησε σε καταγγελία για τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς μελών του Δ.Σ του ΣΕΗ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει «μεγαλοπαραγωγός μαζί με μπράβους, τραμπούκισαν και προπηλάκισαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΗ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Πριν από λίγο σε κεντρικό θέατρο, μεγαλοπαραγωγός μαζί με μπράβους, τραμπούκισαν και προπηλάκισαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΗ που μετέβησαν στο θέατρο για να ενημερώσουν τους συναδέλφους ηθοποιούς για την αυριανή απεργία. Δεν τρομοκρατούν κανέναν. Τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

Λίγες ώρες πριν την απεργία του κλάδου και οι εργοδότες στα θέατρα βρίσκονται σε πανικό. Με απειλές,αντικαταστάσεις ηθοποιών και τεχνικών,με προσπάθεια παρεμπόδισης της δράσης των σωματείων. Συγκεκριμένος εργοδότης αυτοπροσώπως έφτασε ακόμα και σε σημείο έξω από θέατρο του να προπηλακισει και να απειλήσει συναδέλφους και μέλη του ΔΣ του σωματείου που είχαν βρεθεί εκεί για να ενημερώσουν τους συναδέλφους για την αυριανή απεργία. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα κάμψουν το δίκαιο αγώνα μας με τέτοιες πρακτικές. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και όπως φαίνεται από τις σπασμωδικές κινήσεις της απεργίας τους έχουμε στριμωξει. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή της σύμβασης.

Τώρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Όλοι στην απεργία. Κάθε συνάδελφος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να απεργησει και με την απεργία του να απαντήσει και σε αυτές τις πρακτικες. Η συμμετοχή είναι μεγάλη και μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο μέχρι αύριο ώστε να πιεστεί ακόμα περισσότερο η εργοδοσία και να υπογράψει τη σύμβαση με τα δίκαια αιτήματα μας! Είναι ψέματα και αντιστροφή της πραγματικότητας το δελτίο τύπου που έστειλε στα μέσα η εργοδοσία ότι το 70% των θεάτρων παίζουν αύριο. Συμβαίνει το ακριβώς αναποδο

Συνεχίζουμε δυναμικά μέχρι τη νίκη!

Το θέατρο είμαστε εμείς!