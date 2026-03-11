Χ. Σάλτη: Εγκλωβίστηκε στην Αυστραλία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Η πρώτη αντίδραση μετά τον επαναπτρισμό

Μια περιπέτεια βίωσε η Χριστίνα Σάλτη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η τραγουδίστρια βρισκόταν στην Αυστραλία για διακοπές και δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, αναγκάστηκε να παραμείνει 20 μέρες στη χώρα, καθώς η προγραμματισμένη επιστροφή της μέσω Ντόχας ακυρώθηκε λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Τελικά, η Χριστίνα Σάλτη κατάφερε να γυρίσει στην Ελλάδα μέσω Σιγκαπούρης.

«Επαναπατρισμός», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά. Και πώς να μην είστε άλλωστε με αυτόν τον τέλειο ήλιο που έχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα; Εγώ με μαλλί κομμωτηρίου, κρέμες, ρουζ, μάσκαρα, γκλοσάκι και σας κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω πως επιτέλους γύρισα στο σπίτι μου, για να απολαύσω το freddo espresso μου όπως τον προτιμώ. Η μεγαλύτερη χαρά της ζωής είναι να ξυπνάς υγιής και να πίνεις τον καφέ σου έτσι όπως τον έχεις συνηθίσει και τον θέλεις».

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της στην Αυστραλία: «Όπως κάποιοι γνωρίζετε, ήμουν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για διακοπές, ήταν πάρα πολύ ωραίο και όμορφο, πήγα και στην παραλία, κάηκα κιόλας. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Ήταν να κάτσω 12 μέρες και τελικά έκατσα 20 μέρες γιατί είχα πτήση επιστροφής από το Σίδνεϊ για τη Ντόχα και από εκεί πτήση για την Αθήνα. Ο εναέριος χώρος της Ντόχα έκλεισε, όπως και το αεροδρόμιο και έτσι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έτσι εγώ δεν γνώριζα πότε θα γυρίσω. Ευτυχώς, ήμουν με πάρα πολύ καλή παρέα, το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό».

Σχετικά με την επιστροφή της, η Χριστίνα Σάλτη είπε: «Στην Αυστραλία όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα και ειρηνικά, επομένως δεν είχα κάποια ανησυχία. Απλά είναι ωραίο να γνωρίζεις πότε θα γυρίσεις, να κάνεις το πρόγραμμά σου, να ξέρουν και οι δικοί σου πότε θα σε ξαναδούν. Βρήκα τελικά εισιτήριο μέσω Σιγκαπούρης. Από εκεί ταξίδεψα για την Κωνσταντινούπολη και μετά για την Αθήνα, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι».

Τέλος, η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι θέλει να επιστρέψει σύντομα στην Αυστραλία και να πραγματοποιήσει εμφανίσεις: «Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να γυρίσω στην Αυστραλία και να κάνω και κάποια live εκεί, να τα προγραμματίσω, γιατί τώρα πήγα μόνο για διακοπές».