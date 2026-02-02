Bad Bunny: Το ηχηρό μήνυμα μετά τη νίκη του στα Grammy – “Έξω ο ICE, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ζώα” (βίντεο)

Ένας από τους πρωταγωνιστές της απονομής των βραβείων Grammy ήταν ο Bad Bunny, ο οποίος πήρε το βραβείο του για Άλμπουμ της Χρονιάς με το Debí Tirar Más Fotos.

Κατά τον ευχαριστήριο λόγω του ο Πορτορικανός ράπερ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ICE, μετά τα πρόσφατα αιματηρά επεισόδια στη Μινεσότα που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ο Bad Bunny εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, δηλώνοντας: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out», με τους παρευρισκόμενους να τον καταχειροκροτούν όρθιοι και να τον αποθεώνουν.

Ο Bad Bunny, που είναι μάλιστα γνωστός για τη δημόσια στήριξή του σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, συνέχισε λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί».

«Επίσης, θα πω στους ανθρώπους ότι ξέρω ότι είναι δύσκολο να μην μισείς αυτές τις μέρες και μερικές φορές σκεφτόμουν ότι μολυνόμαστε [contaminados], δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας. Αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ», κατέληξε.

Ο Bad Bunny άφησε έτσι ιστορία όχι μόνο ως ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες της γενιάς μας, αλλά και ως ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να εναντιωθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας τα πιστεύω του και τιμώντας του ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί από τον ICE.