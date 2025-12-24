Αυτό είναι το απόλυτο glow μακιγιάζ για τις γιορτές!

Η λάμψη είναι το απόλυτο στοιχείο των Χριστουγέννων και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από το εορταστικό styling αυτών των ημερών.

Θέλεις να μάθεις πώς θα πετύχεις το τέλειο glow μακιγιάζ που θα σε κάνει να ξεχωρίζεις; Το MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ και η Σουζάνα Κεγγίτση έχουν την απάντηση.

Η beauty expert Σουζάνα Κεγγίτση μοιράζεται μαζί μας beauty hacks και tips που θα απογειώσουν το festive make up μας στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, αλλά και σε κάθε γιορτινή μας εμφάνιση:

Δείτε το βίντεο:

Το MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ βρέθηκε στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, με τον Λάκη Γαβαλά, τη Σουζάνα Κεγγίτση και την Έλενα Γαλύφα, για να δώσει στον κόσμο τα απόλυτα γιορτινά tips για styling, make up και posing. Μαζί τους ήταν και το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο…τυχερό δώρο των φετινών γιορτών, το οποίο έφερε μαζί του μικρές στιγμές χαράς και πολλή λάμψη.