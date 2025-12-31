«Avengers: Doomsday»: Στην δημοσιότητα νέο teaser με την επιστροφή του Thor και της Love (vid)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας, «Avengers: Doomsday», με επίκεντρο τον «Θεό του Κεραυνού» τον οποίο υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ.

Το νέο βίντεο παίρνει τη σκυτάλη μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του Captain America (Κρις Έβανς) στο πρώτο teaser, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των προβολών του «Avatar: Fire and Ash», αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός παιδιού για τον ήρωα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: «Avengers: Doomsday»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser – Επιστρέφει Κρις Έβανς ως Captain America

Στο νέο κλιπ, ο Thor φαίνεται να προσεύχεται στον αείμνηστο πατέρα του, Odin, ζητώντας τη δύναμη να κρατήσει ασφαλή την υιοθετημένη κόρη του Love, καθώς προετοιμάζεται να επανενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ).

Παράλληλα, προσφέρει μια σύντομη ματιά της Love, την οποία υποδύεται ξανά η κόρη του πρωταγωνιστή, Ίντια Ρόουζ, να εμφανίζεται λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία σε σύγκριση με την πρώτη της εμφάνιση στο «Thor: Love and Thunder» το 2022.

«Όταν ακόμα και ένας θεός πρέπει να προσευχηθεί για δύναμη», σημείωσαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους στο Instagram οι σκηνοθέτες της ταινίας, Τζο και ‘Αντονι Ρούσο (Joe & Anthony Russo) συνοδεύοντας το νέο teaser.

Η συμμετοχή του Χέμσγουορθ στο «Avengers: Doomsday» είχε ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές του έτους, μαζί με μια πλειάδα άλλων αστέρων της Marvel. Ο Thor θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Doctor Doom, έχοντας στο πλευρό του, τους Κρις Έβανς, Άντονι Μακί, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ και Σίμου Λίου.

Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα crossover στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς θα ενώσει τους Avengers με τους πρωταγωνιστές των «Fantastic Four», Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ, αλλά και με το καστ των «Thunderbolts», Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κέιμ και Λιούις Πούλμαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και χαρακτήρες από το σύμπαν των «X-Men», με πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιτζ.

H ταινία «Avengers: Doomsday αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το νέο teaser:

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ