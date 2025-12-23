«Avengers: Doomsday»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser – Επιστρέφει Κρις Έβανς ως Captain America

Το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας «Avengers: Doomsday» της Marvel κυκλοφόρησε και ενθουσίασε τους θαυμαστές. Η νέα ταινία των «Avengers», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2026, θα φέρει πίσω τον Captain America, με τον Κρις Εβανς να επαναλαμβάνει τον ρόλο του.

Την Τρίτη (23/12) κυκλοφόρησε το κλιπ στο οποίο ο ήρωας φτάνει με τη μηχανή του σε ένα αγρόκτημα, ενώ ακούγεται μια εκτέλεση με πιάνο του θέματος των «Avengers». Αφού μπαίνει στο σπίτι του, ο Στιβ Ρότζερς φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του ένα νεογέννητο παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να υπάρξουν περισσότερα teasers που θα εστιάζουν σε άλλους χαρακτήρες.

Ο Κρις Έβανς δεν είναι ο μόνος από τους «Avengers» που επιστρέφει στο «Doomsday». Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει, αλλά όχι ως Τόνι Σταρκ. Αντί να φορέσει τη στολή του Iron Man, θα υποδυθεί τον απόλυτο κακό, Doctor Doom.

Άλλοι ήρωες που επιστρέφουν είναι οι Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, Άντονι Μάκι, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ, Σίμου Λιου, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν, Έμπον Μος-Μπάκραχ, Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κέιμεν και Λιούις Πούλμαν.