«Avatar: Fire and Ash»: Οδεύει προς το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων και συνεχίζει την ανοδική του πορεία

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία στις αίθουσες, το «Avatar: Fire and Ash», το οποίο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office με 8,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία εξελίσσεται σε έναν ακόμη εισπρακτικό θρίαμβο για τον Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) και την Disney, η οποία εξασφάλισε στο χαρτοφυλάκιό της το franchise της «Πανδώρας» μετά την εξαγορά της Fox το 2019.

Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής, το φιλμ έχει συγκεντρώσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ καταγράφει ακόμη υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ταινία αναμένεται να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο εντός των προσεχών ημερών.

Ωστόσο, παρά την επιτυχία αυτή, το κλείσιμο του έτους δεν συνοδεύτηκε από τους προσδοκώμενους στόχους που είχε βάλει η κινηματογραφική βιομηχανία.

Οι αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά κατέγραψαν εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων ύψους 8,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, σημειώνοντας μια οριακή αύξηση της τάξεως του 1,5% σε σύγκριση με τα έσοδα του 2024. Το νούμερο αυτό υπολείπεται του στόχου των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπαν πολλοί αναλυτές για την κινηματογραφική αγορά.

Το «Zootopia 2» της Disney συνέχισε τη δυναμική του πορεία συγκεντρώνοντας 4,6 εκατ. δολάρια και ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τις συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 337,9 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, το «Marty Supreme» παρέμεινε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες παραγωγές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο αμερικανικό box office με έσοδα 2,4 εκατ. δολαρίων. Βρίσκεται στην τρίτη θέση, με τα συνολικά κέρδη να αγγίζουν πλέον τα 39 εκατ. δολάρια.

Στην τέταρτη θέση, η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «David» της Angel Studios συγκέντρωσε 2,4 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας τις εισπράξεις της στα 58,5 εκατ. δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η κωμωδία τρόμου «Anaconda» της Sony, με έσοδα 2,2 εκατ. δολάρια, φτάνοντας σε συνολικές εισπράξεις ύψους 31,7 εκατ. δολαρίων.

Όπως αναφέρει το Variety, οι αμερικανικές αίθουσες στηρίζονται επίσης σε εναλλακτικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια των εορτών, με πολλές από αυτές να προβάλλουν το φινάλε της σειράς «Stranger Things» του Netflix.

Οι δημιουργοί της σειράς, οι αδελφοί Ντάφερ, ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη πουληθεί 1,1 εκατ. εισιτήρια σε περισσότερες από 620 αίθουσες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ