Αθηνά Οικονομάκου: Αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον γάμο της – «Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη»

Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό HELLO!, όπου μίλησε ανοιχτά για τον επερχόμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε τροχιά προετοιμασιών, κάνοντας τις πρώτες της πρόβες νυφικού για τη μεγάλη μέρα.

Η Αθηνά Οικονομάκου ξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, πως στο πρόσωπο του συντρόφου της έχει βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να μοιραστεί το υπόλοιπο της ζωής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου

Έχετε ξεκινήσει πρόβες για το νυφικό σας με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Celia Kritharioti. Θα μας περιγράψετε το νυφικό των ονείρων σας;

Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!

Έχει γραφτεί ότι ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι στην Πάρο. Θα μας πείτε ποιοι θα είναι δίπλα σας και ποιοι θα σας παντρέψουν;

Είναι κάτι πολύ προσωπικό και θα ήθελα να το κρατήσω έτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι σας έκανε να πείτε το ναι στην πρόταση γάμου που σας έκανε ο σύντροφός σας; Τι ξεχωρίζετε σε εκείνον;

Ήταν κάτι που ήρθε πολύ φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, κάποια πράγματα απλώς προκύπτουν. Αυτό που ξεχωρίζω σε εκείνον είναι η ποιότητα του χαρακτήρα του. Είναι μια καθαρότητα που σπάνια συναντάς, είναι αυθεντικός και βαθιά ισορροπημένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εναρμονίζονται απόλυτα οι αρχές μας και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο και να δίνει αξία σε αυτό που έχει πραγματική σημασία. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως από τη ψυχή του, κι αυτό το φως λούζει και όσους είναι γύρω του.

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του συντρόφου σας που κατάφερε να σας γοητεύσει;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρώτη στιγμή, η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του. Σπάνιο προτέρημα στις μέρες μας το να είσαι συνεπής, να κουβαλάς την ευθύνη των λόγων και των πράξεών σου.