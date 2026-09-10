“Απασφάλισε” ο Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;”

Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε το πρωί της Πέμπτης (10/9) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολίασε την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών. Υπενθυμίζεται ότι στα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής ο μουσικός παραγωγός και μάνατζερ καλλιτεχνών είχε συμβάλει σημαντικά στην πορεία του στη δισκογραφία. Έτσι, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή αναφέρθηκε στη γνωριμία και στη συνεργασία τους, περιγράφοντας παράλληλα τα συναισθήματά του μετά την είδηση της απώλειας του τραγουδιστή.

“Πάντα θα λέω τη γνώμη μου. Δεν μ’ αρέσει να λέω ψέματα, δεν μ’ αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Δεν μου αρέσει να κουκουλώνω, να κουκουλώνω καταστάσεις. Γνωρίζω ότι είχε πολλά προβλήματα υγείας. Καταρχήν, πέρα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε και μαθαίνουμε για θανάτους νέων ανθρώπων και πια δεν μας κάνει εντύπωση. Πεθαίνει πάρα πολύς κόσμος. Όλοι το αποδίδουν στα εμβόλια. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατ’ αρχήν που όταν έμαθα, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουνε πλάκα και μάλιστα το είπα. Λέω: “Μου κάνετε πλάκα;” Όχι. Και μπήκα να καταλάβετε μέχρι και στο chat GPT να δω αν είναι αλήθεια. Και άρχισαν να μου έρχονται όλες οι μνήμες από τότε που το καλοκαίρι του ’92 τον βρήκα στην Πάτρα σε ένα νυχτερινό μαγαζί και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον πήρα και του έκανα συμβόλαιο”, είπε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης.

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“‘Ήμουν ο μάνατζερ του για, για δέκα χρόνια και έκανα και αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου, δηλαδή να βρω έναν άγνωστο άνθρωπο, εντελώς άγνωστο και να τον κάνω σούπερ σταρ. Μου ήρθαν όλες αυτές οι μνήμες γιατί περάσαμε πάρα πολλά. Ήμουν σαν πατέρας του κιόλας. Ήμουν σαν αδερφός του, σαν φίλος του, σαν μάνατζερ, όλα. Πηγαίναμε μαζί παντού. Ο Γιώργος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το αίμα του είναι γεμάτο τοξίνες και πήγε να την αφαιρέσει και πήγε σε λάθος ιατρείο. Αυτό ας πούμε για να καταλάβετε ότι τη δεκαετία του ’70 το κάνανε οι Rolling Stones, αλλά σε κάτι κλινικές στην Ελβετία, ας πούμε. Όχι σε πολυκατοικίες εδώ πέρα, σε αυτή”, συμπλήρωσε ο Νίκος Μουρατίδης.

Ενώ κλείνοντας ο Νίκος Μουρατίδης είπε: “Επειδή εγώ έχω επαφή με στιχουργούς, με συνθέτες, ακόμα και με ανθρώπους που και προχθές το βράδυ ήταν μαζί με το Γιώργο. Μαθαίνω τα πάντα. Ήξερα λοιπόν ότι ο Γιώργος, ο άνθρωπος ο οποίος, το παιδί που ανακάλυψα στα 20 του και τον έκανα σούπερ σταρ, δεν ήταν καλά. Τον τελευταίο χρόνο του τύχανε όλα αυτά και με την «προδοσία» της οικογένειάς του και όλα αυτά που του κάνανε, τον αποτέλειωσε όλο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πρώτη φορά το ακούω ότι συνέβη. Δεν το ήξερα καν, αλλά ότι κυκλοφορούν σκληρά ναρκωτικά στη νύχτα το ξέρουν οι πάντες. Μην κάνετε κι εσείς ότι πέφτετε απ’ τα σύννεφα, θα τρελαθώ”.