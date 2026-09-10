Σφραγισμένο το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα ενόψει των ερευνών

Σφραγισμένο είναι το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, μέχρι να ξεκινήσουν οι έρευνες στον χώρο.

Συγκεκριμένα, περιπολικό βρίσκεται έξω από το κτήριο προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα μπει κανείς μέσα.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλήψεις

Στο μεταξύ, Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλήψεις υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες του Ελληνικού FBI να είναι σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι, με το Αυτόφωρο να λήγει τα μεσάνυχτα.

Αν προλάβουν τις διαδικασίες, μπορεί το απόγευμα να γίνουν συλλήψεις και οι συλληφθέντες να μεταφερθούν στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής βρέθηκε εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα.