Στο Προεδρικό Μέγαρο η Αμάλ Αλαμουντίν – Την υποδέχθηκε ο Τασούλας

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύζυγο του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Κλούνεϊ, την οποία υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Αμάλ Κλούνεϊ και ο Κωνσταντίνος Τασούλας γνωρίζονται από το 2014 όταν η Βρετανίδα δικηγόρος με καταγωγή από τον Λίβανο ήρθε στην Ελλάδα με τη νομική ομάδα της ομάδα προκειμένου να συμβουλεύσει τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Κωνσταντίνο Τασούλα για τα γλυπτά του Παρθενώνα και τις προσπάθειες επαναπατρισμού τους. Μάλιστα είχαν γευματίσει μαζί στο Βαρούλκο του Λευτέρη Λαζάρου.

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Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι προσκεκλημένη της νέας πρέσβειρας της Unesco της Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακόπουλου.

Στις 18:00 μάλιστα θα έχουν μία συζήτηση δυο τους στο ναό του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δείπνο στο μουσείο της Ακρόπολης όπου τα έσοδα θα δοθούν για την Ουνέσκο.