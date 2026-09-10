Μαραθώνας: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη μητέρας και γιου για τα οστά της 90χρονης που βρέθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού τους



Νέα αναβολή δόθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο στη δίκη της 68χρονης και του γιου της, κατηγορούμενοι για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο, που αφορά την εύρεση των οστών της μητέρας της κατηγορουμένης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου, προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία κατήγγειλε την υπόθεση στις Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 68χρονη έχει καταθέσει ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και έθαψε τη σορό για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Κατά την κατηγορία, ο γιος της 68χρονης γνώριζε τι συνέβη μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, χθες το βράδυ, για ακούσια νοσηλεία.