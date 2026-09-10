Δικηγόρος Μαζωνάκη: “Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας – Πρέπει άμεσα να γίνουν νομικές κινήσεις”

Για συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και την κατάσταση της υγείας του μίλησε ο δικηγόρος του, Μπάμπης Λυκούδης.

Ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον προσωπικό γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του και τον είχε ακούσει ευδιάθετο και ιδιαίτερα δημιουργικό.

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Παράλληλα, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες νομικές ενέργειες και να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος – ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Μπάμπης Λυκούδης μίλησε αρχικά για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και το κύμα θλίψης που έχει προκαλέσει ο θάνατός του.

«Είναι μια δύσκολη μέρα. Διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία ένα κύμα λύπης. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν άκακος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πει κακή κουβέντα για τον Γιώργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πραγματικά τα συναισθήματα και το κύμα που λαμβάνω εγώ είναι συγκινητικό», πρόσθεσε.

«Ήταν καταχαρούμενος»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε ότι η τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του ήταν περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του.

«Μίλησα περίπου πριν δέκα ημέρες. Είχαμε μια θετική εξέλιξη στην υπόθεσή του και ήταν καταχαρούμενος, αλλά ήταν γενικά ευδιάθετος, πολύ δημιουργικός», είπε.

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Όπως περιέγραψε, ο τραγουδιστής εκείνη την περίοδο είχε στραμμένο το βλέμμα του στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και προετοίμαζε τη συναυλία του.

«Ετοίμαζε τη συναυλία για τα πολλά χρόνια της δικογραφίας στις 20 του μήνα. Τίποτα δεν προμήνυε ότι θα έχουμε αυτή την πολύ κακή εξέλιξη», σημείωσε.

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«Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μπάμπης Λυκούδης στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα που να προκαλούσε ανησυχία.

«Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα», ανέφερε, εξηγώντας ότι είχε επικοινωνήσει και με τον προσωπικό γιατρό του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν και κουμπάρους του, τον κ. Ζαφειρίου.

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«Έχω ερωτηθεί από συναδέλφους σας κανένα και επικοινώνησα, για να είμαι ακριβής σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κ. Ζαφειρίου, όπου με διαβεβαίωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος», είπε.

Τα σχέδια για το επόμενο διάστημα

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά σχέδια που είχε ο τραγουδιστής για το επόμενο διάστημα, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα δημιουργικό και δραστήριο.

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«Και είχε πάρα πολλά. Είχε πάρα πολλά σχέδια. Αρκετά πρωτοποριακά και μεγάλο εύρος δραστηριότητας που τα είχε και στην τηλεόραση. Θα ήταν και κάποια άλλα πράγματα που σχεδίαζε να κάνει», είπε.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν όσα είπε ο Μπάμπης Λυκούδης για τις επόμενες νομικές ενέργειες και την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου.

Όπως διευκρίνισε, πλέον η αρμοδιότητα για τις συγκεκριμένες κινήσεις ανήκει στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οποία έχει ήδη έρθει σε επαφή.

«Εγώ ήμουν δικηγόρος του Γιώργου. Τώρα την αρμοδιότητα και δικαιούμαι να κάνω κάποιες κινήσεις είναι η οικογένειά του», ανέφερε.

«Έχω έρθει σε επαφή με ένα μέλος της οικογένειάς του. Θα δούμε τώρα αν επιλέξει και η οικογένεια, θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή όχι, μπορεί να έχει επιλέξει κάποιον άλλον συνάδελφο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει τελικά τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας, θα πρέπει να γίνουν άμεσα συγκεκριμένες ενέργειες.

«Το θέμα είναι ότι πρέπει άμεσα να γίνουν κάποιες κινήσεις και πρωτίστως να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος ιατροδικαστής, για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς εκ νέου για την επικοινωνία του με μέλος της οικογένειας και για το ποιος θα αναλάβει τις επόμενες νομικές κινήσεις, ο Μπάμπης Λυκούδης επέλεξε να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω γι’ αυτό», είπε.