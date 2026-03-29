Αντώνης Ρέμος: «Μα εσύ ποτέ να μη χαθείς ποτέ απ’ τη ζωή μου» – Η συγκινητική ανάρτηση για την Μαρινέλλα

Σε μια νέα συγκινητική ανάρτηση στα social media του για τον θάνατο της Μαρινέλλας προχώρησε ο Αντώνης Ρέμος την Κυριακή 29/3.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Ρέμος δεν ήταν απλά συνεργάτης με την Μαρινέλλα αλλά και στενός φίλος της, με τον χαμό της να του στοιχίζει πάρα πολύ.

Ο διάσημος τραγουδιστής ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες με την Μαρινέλλα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μα εσύ ποτέ να μη χαθείς ποτέ απ’τη ζωή μου» έγραψε στη λεζάντα.

«Πήγα το απόγευμα στο Ηρώδειο, είχε λίγο πονοκέφαλο και πήρε μια ασπιρίνη, αλλά ήταν καλά. Όταν βγήκε η Μαρινέλλα, εγώ ήμουν κάτω και ετοιμαζόμουν. Πέρασα φευγαλέα από το καμαρίνι της, της έδωσα ένα φιλί και της είπα καλή επιτυχία και να είμαστε καλά.

Και την ακούω μετά από ένα ηχείο που είχα ότι φεύγει από τον τόνο, φεύγει από τον ρυθμό. Και λέω… η Μαρινέλλα; Και περνάνε 10 δευτερόλεπτα σαν να πέρασε ένας χρόνος. Ησυχία και ξαφνικά ακούω “παρακαλώ ένας γιατρός στη σκηνή” και νόμιζα ότι είχε πέσει.

Θεωρήσαμε ότι είναι ένα απλό πέσιμο, μια λιποθυμία» είχε πει σε συνέντευξη του ο Αντώνης Ρέμος για τη στιγμή της κατάρρευσης της στο Ηρώδειο.