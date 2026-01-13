Άννα Βίσση: «Θα μεταφερθώ σε νέο χώρο που θα αλλάξει τελείως – Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ»

Η Άννα Βίσση παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και αναφέρθηκε στη μετακίνησή της σε έναν νέο επαγγελματικό χώρο που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα των εμφανίσεών της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει να τραγουδά για όσο διάστημα διαθέτει τη φωνή και την ενέργεια που απαιτούνται.

Παράλληλα, σχολίασε τη πρόσφατη αναφορά του Γιώργου Καπουτζίδη στο όνομά της κατά τη διάρκεια του reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε». Η ίδια εξέφρασε τη χαρά της για την αναγνώριση, ενώ παρέμεινε επικεντρωμένη στα μελλοντικά της σχέδια που προγραμματίζονται για την επόμενη σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Άννα Βίσση: Το αμύθητο ποσό που θα κοστίσει η ανακαίνηση του “Αθηνών Αρένα” – Ξεκίνησαν οι εργασίες

Όλα όσα είπε η Άννα Βίσση

«Το νέο μου τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάθε άνθρωπο που νιώθει ξεχωριστός. Η ευχή μου για το 2026 ήταν όλοι να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εγώ ήμουν… ψώνιο από 5 χρονών», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Η ανάρτηση που έκανα ήταν από τον χώρο που θα μεταφερθώ τον χειμώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί θα ανανεωθεί ο χώρος, θα αλλάξει τελείως. Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι».

«Μου άρεσε που ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε στο reunion του “Παρά Πέντε” ότι η Βίσση είναι για πάντα. Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ», συμπλήρωσε η Άννα Βίσση.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: