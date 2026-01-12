Άννα Βίσση: Το αμύθητο ποσό που θα κοστίσει η ανακαίνηση του “Αθηνών Αρένα” – Ξεκίνησαν οι εργασίες

Μια νέα εποχή ξεκινά για την Άννα Βίσση, η οποία από την επόμενη σεζόν μετακομίζει σε ένα ριζικά ανανεωμένο επαγγελματικό σπίτι. Η κορυφαία ερμηνεύτρια θα εμφανίζεται στο εμβληματικό «Αθηνών Αρένα», το οποίο πέρασε πρόσφατα στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η στενή φιλία που συνδέει την καλλιτέχνιδα με τον επιχειρηματία και τη σύζυγό του, Δήμητρα, επισφραγίστηκε και επίσημα, καθώς η Άννα Βίσση βάφτισε τον γιο του ζευγαριού τον Μάιο του 2025.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακαίνηση του ακινήτου

Οι εργασίες για την πλήρη αναμόρφωση του χώρου, οι οποίες ανέρχονται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την Άννα Βίσση και τη Δήμητρα Κούστα να έχουν την απόλυτη επίβλεψη μέσω της κοινής τους εταιρείας, D&A Productions.

Στόχος της συνεργασίας τους είναι η δημιουργία ενός χώρου διεθνών προδιαγραφών που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές καλλιτεχνικές απαιτήσεις της σταρ. Τον σχεδιασμό του έργου έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Peter Marino, γεγονός που προμηνύει ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.

Η ίδια η Άννα Βίσση μοιράστηκε πρόσφατα στιγμιότυπα από τις εργασίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το εργοτάξιο.

Σε μια από τις φωτογραφίες απεικονίζεται μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και τον Peter Marino να μελετούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ σε μια άλλη ποζάρει μόνη της πάνω στη σκηνή που θα φιλοξενήσει τις μελλοντικές της παραστάσεις.

