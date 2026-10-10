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LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το δημόσιο μήνυμα στον συνθέτη της Madonna εν μέσω της κόντρας με τον Καρβέλα

Η τραγουδίστρια αντάλλαξε θερμά μηνύματα με τον διάσημο Αμερικανό συνθέτη, θυμίζοντας τη συνεργασία τους το 2008, όταν κυκλοφόρησε δίσκο χωρίς τον Νίκο Καρβέλα.

Άννα Βίσση: Το δημόσιο μήνυμα στον συνθέτη της Madonna εν μέσω της κόντρας με τον Καρβέλα
NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Μια ιδιαίτερη ανταλλαγή μηνυμάτων με τον διεθνούς φήμης συνθέτη και μουσικό παραγωγό Πάτρικ Λέοναρντ είχε η Άννα Βίσση στα social media, την ώρα που η αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να απαντήσει δημόσια στον Αμερικανό δημιουργό, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο άλμπουμ «Απαγορευμένο» το 2008, κάνοντας μάλιστα μια προσωπική αναφορά σε εκείνη την περίοδο της ζωής της.

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Η ανταλλαγή σχολίων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς το «Απαγορευμένο» υπήρξε η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Βίσση έπειτα από περίπου 28 χρόνια χωρίς τη δημιουργική συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα.

Το μήνυμα του Πάτρικ Λέοναρντ και η απάντηση της Βίσση

Όλα ξεκίνησαν από ανάρτηση της σελίδας θαυμαστών Fannatics στο Instagram, στην οποία δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από τη φωτογράφιση του άλμπουμ «Απαγορευμένο».

Ο Πάτρικ Λέοναρντ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του δίσκου, σχολίασε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη συνεργασία του με την Ελληνίδα τραγουδίστρια.

«Υπέροχο τραγούδι αυτό που έχεις εδώ, αγαπημένη Άννα. Είμαι περήφανος που υπήρξα ένα μικρό μέρος του. Είσαι καταπληκτική», έγραψε, σύμφωνα με τη μετάφραση του μηνύματός του.

Η Άννα Βίσση ανταποκρίθηκε, αναφερόμενη στη μουσική τους συνάντηση αλλά και στις προσωπικές συνθήκες εκείνης της εποχής.

Φωτογραφία
Screenshot

«Είμαι περήφανη που συνδεθήκαμε μουσικά σε μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής μου. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά και να παραμένεις τόσο δημιουργικός όσο θυμάμαι ότι ήσουν πάντα», απάντησε.

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Το «Απαγορευμένο» του 2008 και η απουσία του Νίκου Καρβέλα

Το άλμπουμ «Απαγορευμένο», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2008, αποτέλεσε ένα διαφορετικό δημιουργικό βήμα για την Άννα Βίσση.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων μουσικών παραγωγών, μεταξύ των οποίων ο Πάτρικ Λέοναρντ, ο Γκλεν Μπάλαρντ και ο Γκρεγκ Λαντάνι.

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Ο δίσκος περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Απαγορευμένο», «Στην πυρά», «Κόντρα» και «Ρίσκο».

Το ιδιαίτερο στοιχείο ήταν ότι η Βίσση επέλεξε τότε να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά χωρίς τον Νίκο Καρβέλα, τον δημιουργό που είχε συνδεθεί με το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής της πορείας.

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Η σημερινή αναφορά της τραγουδίστριας σε μια «ευάλωτη περίοδο» αφορά εκείνη την εποχή, χωρίς ωστόσο η ίδια να εξηγεί στο συγκεκριμένο σχόλιο σε ποια προσωπικά γεγονότα αναφέρεται.

Ποιος είναι ο Πάτρικ Λέοναρντ που συνεργάστηκε με τη Βίσση

Ο Πάτρικ Λέοναρντ αποτελεί μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής παραγωγής.

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Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τη Madonna, συμμετέχοντας στη δημιουργία μεγάλων επιτυχιών της, ενώ έχει συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson και ο Leonard Cohen.

Η συνεργασία του με την Άννα Βίσση αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές διεθνείς συμπράξεις στην καριέρα της Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

Η χρονική συγκυρία και η αντιπαράθεση με τον Καρβέλα

Η δημόσια ανταλλαγή μηνυμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Όπως έχει καταγράψει το DEBATER στο χρονικό της ρήξης Βίσση – Καρβέλα, η αντιπαράθεση περιλαμβάνει διαφωνίες για την καλλιτεχνική συνεργασία, οικονομικά ζητήματα και τον σχεδιασμό των επόμενων εμφανίσεων της τραγουδίστριας.

Μάλιστα, την Παρασκευή (9/10), ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τοποθετήθηκε δημόσια για τη διαμάχη, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να της απαγορεύσει να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Παρά τη χρονική σύμπτωση, δεν υπάρχει κάποια άμεση αναφορά στον Νίκο Καρβέλα στο μήνυμα της Άννας Βίσση προς τον Πάτρικ Λέοναρντ.

Η τραγουδίστρια περιορίστηκε σε μια θερμή και προσωπική αναφορά σε έναν δημιουργό με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε μια διαφορετική περίοδο της καριέρας της.

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