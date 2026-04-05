Άννα Βίσση: Η επίσημη ανακοίνωση για την μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η νέα μεγάλη συναυλίας της Άννας Βίσση είναι γεγονός καθώς η απόλυτη σταρ της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα επιστρέφει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε χτες (04/04) την μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ, ενώ εργάζεται σκληρά και στη δημιουργία της της νέας εταιρείας που δημιούργησε με τη Δήμητρα Κούστα, Vission Music.

Σε σημερινή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καθώς μέσα από το προφίλ του δισκογραφικού της label, η κορυφαία Ελληνίδα σταρ έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο διαφημιστικό για την συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θαυμαστές και να γράψει ξανά ιστορία.

Στο βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να κοιτά κατάματα την κάμερα, ενώ πλήθος φαν χορεύει στον ρυθμό της μουσικής της. Το φόντο είναι ασπρόμαυρο, ενώ η σταρ βρίσκεται στη μέση του γηπέδου του ΟΑΚΑ, όσο το πλάνο απομακρύνεται και δείχνει το στάδιο πανοραμικά.

Στο τέλος εμφανίζεται με κεφαλαία κόκκινα γράμματα η φράση: «Άννα. ΟΑΚΑ».