Τάσος Τρύφωνος για Γιώργο Μαζωνάκη: “Προσπαθούσα να τον πείσω να κάνουμε πιο αργά τη συνέντευξη αλλά επέμενε”

Ο Τάσος Τρύφωνος ήταν ο τελευταίος δημοσιογράφος που συνομίλησε τηλεοπτικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, περίπου δύο μήνες πριν από τον θάνατό του. Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (26/9) στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για εκείνη τη συνέντευξη και τη συνάντησή του με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

“Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο… Προσπαθούσα να τον πείσω, επειδή εγώ είχα ήδη κάνει φινάλε στη σεζόν, να κάνουμε τη συνέντευξη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο… Και μου είπε “όχι Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα”. Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα σπίτι του, ήταν πολύ ευδιάθετος, έκανε πλάκα, μα είχε βάλει μουσική. Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι του ταίριαζε πιο πολύ το στυλ του «Τετ α Τετ», το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και μετά θα γινόταν η αναπαραγωγή εδώ. Ένιωθε περισσότερη ασφάλεια;”, είπε αρχικά ο Τάσος Τρύφωνος.

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Ο Τάσος Τρύφωνος είπε στη συνέχεια: “Όταν μου έστειλαν σε μήνυμα για το θάνατό του, το είδα, το ξαναείδα και μέχρι να το συνειδητοποιήσω, άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Εκπομπές, κανάλια, από Ελλάδα, Κύπρο κλπ… Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Σκεφτόμουν ότι πριν δύο μήνες ήμουν στο σπίτι του… Ήταν απίστευτο το όλο σκηνικό. Ήθελε πολύ να γίνει αυτή η συνέντευξη για να υπάρχει η δική του αλήθεια”.

Κλείνοντας, ο Τάσος Τρύφωνος ανέφερε: “Με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του, ήταν πολύ συγκινημένος. Τον ρώτησα αν ήθελε, όταν θα έρχομαι Ελλάδα, να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι. Και μου είπε “ναι ρε Τάσο, να με παίρνεις, είμαι μόνος μου”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό”.