Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ξέχασαν να δηλώσουν τον γάμο τους στο Ληξιαρχείο

Η Δανάη Μπάρκα χρειάστηκε να διευθετήσει μια γραφειοκρατική εκκρεμότητα που είχε προκύψει μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, μερικούς μήνες αφότου το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο όμως μέσα στις προετοιμασίες και τη χαρά εκείνων των ημερών, οι δυο τους δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως μια απαραίτητη διαδικασία. Συγκεκριμένα, δεν κατατέθηκε έγκαιρα το απαιτούμενο έγγραφο για την επίσημη καταχώριση του γάμου τους στο ληξιαρχείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η Δανάη Μπάρκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αντιμετωπίζοντας το όλο περιστατικό με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. “Θα σας πω τώρα πού πάμε. Πάμε στα ΚΕΠ, διότι χρωστάμε ένα χαρτί του γάμου και πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας. Ναι, έχει και πρόστιμο, γιατί έπρεπε μετά τον γάμο να πάμε αυτό το χαρτί. Εμείς δεν το πήγαμε ποτέ φυσικά, φαντάζομαι μπορείτε να το αντιληφθείτε, και τώρα πάμε το χαρτί για να είμαστε επίσημα παντρεμένοι, μέχρι τώρα δεν ήμασταν”, είπε χαρακτηριστικά.