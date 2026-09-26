Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: “Ήταν ένα πράγμα που διαπερνούσε τα φύλα και τα βιώματα με έναν πολύ απλό τρόπο”

Ο Φοίβος Δεληβοριάς μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί τόσο στα “Νούμερα” όσο και στην “Ταράτσα του Φοίβου”. Σε συνέντευξή του στο pod.gr ο γνωστός μουσικός και τραγουδιστής αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε τους ανθρώπους της νύχτας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο ίδιος δεν ήταν “το καλό ή το παιδί που υπακούει”.

“Τον Μαζωνάκη δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να τον πει “το καλό παιδί” ή “το παιδί που υπακούει”. Ήταν ο αδερφός, που τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας στη νυχτερινή ζωή. Δεν ήξερες τι θα γίνει, ήταν ένας Μικ Τζάγκερ το βράδυ που έβγαινε στη σκηνή. Τον είχα δει ζωντανά και ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα αυτό που συνέβαινε στο μαγαζί του, δεν θύμιζε την υπόλοιπη νύχτα. Έχει και μερικά τραγούδια που τα θεωρώ και πάρα πολύ ωραία. Το “Οινόπνευμα Φτηνό” ή το “Ανήκω σε Εμένα”, ανέφερε ο Φοίβος Δεληβοριάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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“Αισθάνεσαι λες και τα έχει γράψει ο ίδιος. Λες και είναι βιωμένα πράγματα από τον ίδιο και τα λέει πραγματικά. Αυτό το έχουν μόνο οι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Καζαντζίδης το είχε πολύ, δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα από τα δικά του τραγούδια σε στίχο, αλλά αισθανόσουν ότι τα είχε ζήσει αυτός. Έτσι ήταν και ο Μαζώ, ήταν υπέροχος και θα θυμάμαι πάντα το τρακ του, είχε τρακ που μόνο οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν, δηλαδή πριν βγει έτρεμε και μετά έλαμπε, ήταν έτοιμος για όλα”, συμπλήρωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

“Ο Γιώργος ήταν ένα πράγμα που διαπερνούσε τα φύλα και τα βιώματα με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Ήταν και λαϊκός κανονικά, σεβόταν όλη την παράδοση και την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και τη συνέχιζε με τον δικό του τρόπο και ήταν και ένας άνθρωπος που με το φύλο του είχε μία ελεύθερη σχέση και με τον ερωτισμό του και με όλα αυτά. Έβγαινε κάθε μέρα και ένα στόρι με φουστάνι, αυτό τον έκανε αγαπητό σε όλες τις μερίδες, και στη συντηρητική και τη φοβική και την άλλη που ήταν απόλυτα ελεύθερη”, είπε σε άλλο σημείο ο Φοίβος Δεληβοριάς.