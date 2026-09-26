Δούκισσα Νομικού: Η κόρη της Αναστασία έγινε 7 ετών – “Ο κόσμος μου άλλαξε από τότε που μπήκες στη ζωή μου”
"Χρόνια πολλά Αναστασία μου"
Η Δούκισσα Νομικού περνά μια πολύ ξεχωριστή ημέρα, καθώς γιορτάζει σήμερα τα γενέθλια της κόρης της, Αναστασίας η οποία γίνεται 7 ετών. Το πρωί του Σαββάτου (26/9), η παρουσιάστρια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:
“Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που αυτός ο μικρός άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, Αναστασία μου, αστέρι μου!”, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δούκισσα Νομικού.
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