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Ανδρομάχη: Παιχνίδια και τρυφερές στιγμές με τον 2 ετών γιο της στην παραλία

Μαμά και γιος σε τρυφερές στιγμές

Ανδρομάχη: Παιχνίδια και τρυφερές στιγμές με τον 2 ετών γιο της στην παραλία
@andromache_dim / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Τον χρόνο με τον γιο της, Γεράσιμο, προσπαθεί να απολαμβάνει όσο περισσότερο μπορεί η Ανδρομάχη, παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις συνεχίζονται και μέσα στο καλοκαίρι.

Η τραγουδίστρια έκανε μια μικρή «παύση» από τις υποχρεώσεις της και βρέθηκε στην παραλία μαζί με τον 2 ετών γιο της. Οι δυο τους πέρασαν όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, με την Ανδρομάχη να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα στιγμιότυπα της ημέρας.

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Σε φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μαμά και γιος ποζάρουν στην αμμουδιά, με την τραγουδίστρια να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Γεράσιμο.

Φωτογραφία

Αν και η Ανδρομάχη δεν συνηθίζει να δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον γιο της, αυτή τη φορά θέλησε να δείξει στους followers της ένα μικρό κομμάτι από το φετινό τους καλοκαίρι.

Ο Γεράσιμος αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες παρουσίες στη ζωή της και η ίδια φροντίζει, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, να βρίσκει χρόνο για εκείνον και να δημιουργούν μαζί όμορφες αναμνήσεις.

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