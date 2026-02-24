Αλίκη Βουγιουκλάκη: Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του εξοχικού της στον Θεολόγο – Οι αλλαγές στο εσωτερικό

Το θρυλικό ησυχαστήριο της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο Φθιώτιδας, ο τόπος που για δεκαετίες αποτέλεσε το απόλυτο καλοκαιρινό καταφύγιο της εθνικής μας σταρ, φαίνεται πως περνά σε μια νέα, γεμάτη ζωή εποχή.

Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του εξοχικού της

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso που μεταδόθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το ιστορικό ακίνητο ανήκει πλέον στον Νικόλαο Σοφιανό, έναν Ελληνοκύπριο επιχειρηματία και συνταξιούχο ορκωτό λογιστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, ο νέος ιδιοκτήτης απέκτησε το σπίτι όχι λόγω κάποιας προσωπικής γνωριμίας με την ηθοποιό, αλλά επειδή γοητεύτηκε από τη μοναδική αύρα και την απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου.

Ο κ. Σοφιανός προσέγγισε το ακίνητο με βαθύ σεβασμό στην ιστορία του, επιλέγοντας να προχωρήσει σε ήπιες μόνο παρεμβάσεις και αλλαγές χρωμάτων, ώστε να εκμοντερνίσει τον χώρο χωρίς να αλλοιώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που του είχε προσδώσει η Αλίκη.

Σήμερα, το σπίτι χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως οικογενειακό καταφύγιο, παραμένοντας προστατευμένο από τα φώτα της δημοσιότητας, ακριβώς όπως επιθυμούσε πάντα η ίδια η σταρ.

Παρά τις εσωτερικές αλλαγές, για τους κατοίκους του Θεολόγου το οίκημα παραμένει «το σπίτι της Αλίκης», αποτελώντας διαχρονικό σύμβολο λάμψης για την περιοχή.

Να θυμίσουμε ότι η κινητικότητα στον Θεολόγο αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς προγραμματίζεται η τοποθέτηση αγάλματος στη μνήμη της ηθοποιού, αλλά και η ονοματοδοσία δρόμου κοντά στο εξοχικό της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: