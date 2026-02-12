Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το όνομά της σε δρόμο του Θεολόγου Φθιώτιδας – Ετοιμάζεται άγαλμα προς τιμήν της

Τρεις δεκαετίες συμπληρώνονται το φετινό καλοκαίρι από τότε που έφυγε από τη ζωή η σπουδαία και αείμνηστη σταρ, Αλίκη Βουγιουκλάκη, και ο αγαπημένος της Θεολόγος Φθιώτιδας ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη της με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο.

Η ηθοποιός που σφράγισε την πολιτισμική ιστορία της χώρας μέσα από τους εμβληματικούς της ρόλους, είχε συνδέσει άρρηκτα τη ζωή της με τη συγκεκριμένη περιοχή της Φθιώτιδας, όπου διατηρούσε το εξοχικό της και περνούσε αμέτρητες ξέγνοιαστες στιγμές με αγαπημένους φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Στα αζήτητα το θρυλικό διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Στησιχόρου – Μειώθηκε η τιμή πώλησης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο οικείος Δήμος στον οποίο υπάγεται ο Θεολόγος πρόκειται να δώσει το όνομα της εθνικής μας σταρ σε έναν από τους πλέον κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής.

Πρόκειται για τον παραλιακό δρόμο που μέχρι σήμερα δεν έφερε κάποια ονομασία, ο οποίος αναμένεται να μετονομαστεί επίσημα σε οδό «Αλίκης Βουγιουκλάκη» από τον ερχόμενο Ιούλιο, αμέσως μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Εκτός από αυτό, προγραμματίζεται και η δημιουργία ενός αγάλματος προς τιμήν της. Αν και οι λεπτομέρειες για το υλικό κατασκευής δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, η επιθυμία τόσο των τοπικών αρχών όσο και των κατοίκων είναι το μνημείο να είναι ολόσωμο και να αποδίδεται στο πραγματικό ύψος της ηθοποιού, το οποίο με βάση την ταυτότητά της ήταν 1,68.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και φιλοτέχνηση του έργου θα αναλάβει ο διακεκριμένος γλύπτης Νίκος Φλώρος, γνωστός για το γλυπτό που έφτιαξε για την Μαρία Κάλλα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: