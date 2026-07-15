Μερτς σε Τραμπ: «Μην παρεμβαίνετε στις γερμανικές εκλογές» – Μπλόκο στη χρηματοδότηση των εθνικιστικών κομμάτων

Σε μετωπική σύγκρουση με την Ουάσιγκτον οδηγείται το Βερολίνο, μετά την έντονη αντίδραση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς απέναντι στο νέο, ύψους εκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των ΗΠΑ, η οποία επισήμως παρουσιάζεται ως μέσο στήριξης της «ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής ελευθερίας» στην Ευρώπη, εκλαμβάνεται από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως προσπάθεια παρέμβασης στα εσωτερικά τους.

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Η κίνηση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία η αμερικανική διοίκηση επιδιώκει να ενισχύσει εθνικιστικά κόμματα της γηραιάς ηπείρου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας.

Μάλιστα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν κρύβει τους στενούς της δεσμούς με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Βερολίνο για το αν θεωρεί την εν λόγω κίνηση νόμιμη υποστήριξη ή ωμή πολιτική παρέμβαση, ο Φρίντριχ Μερτς έστειλε σαφές μήνυμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Δεν παρεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές, ανέκαθεν εμμένουμε σε αυτό. «Αντίστοιχα, δεν θέλω η αμερικανική κυβέρνηση ή φορείς που συνδέονται με αυτήν να παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές», ανέφερε με νόημα.

Το «χρυσό» πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το γερμανικό «στοπ»

Η αφετηρία της νέας αυτής εστίας έντασης βρίσκεται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων που ενεργοποίησε τη Δευτέρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με επίσημο στόχο.

«Για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και του τύπου, καθώς και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη».

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Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν την εθνική κυριαρχία, τη μετανάστευση, τη λογοκρισία και τις δικαστικές διώξεις, σε ευθυγράμμιση με την κοινή πολιτική φιλοσοφία, τον νόμο και την κοινή δυτική πολιτισμική μας κληρονομιά.

Αν και στο κείμενο της αμερικανικής πρωτοβουλίας αποφεύγεται η ρητή αναφορά σε πολιτικά κόμματα, ο Γερμανός καγκελάριος έσπευσε να υπενθυμίσει το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο της χώρας του, τονίζοντας πως η ξένη χρηματοδότηση συνιστά παράνομη πράξη.

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«Είναι παράνομο να χρηματοδοτούνται πολιτικά κόμματα στη Γερμανία από το εξωτερικό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο συντηρητικός ηγέτης, συμπληρώνοντας: «Και υποθέτω ότι οι φίλοι μας σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα, θα συμμορφωθούν επίσης με αυτούς τους νομικούς κανόνες που έχουμε θεσπίσει στη Γερμανία».

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αιτιάσεις περί παρέμβασης. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως: «η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης».

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«Το πρόγραμμά μας στην Ευρώπη στοχεύει να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους συμμάχους μας στην υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και αρχών, μαζί με την πολιτισμική τους αυτοπεποίθηση και κυριαρχία απέναντι σε όσους επιδιώκουν να τις υπονομεύσουν», συμπλήρωσε.

Στο βάθος… η AfD και ο έλεγχος των τεχνολογικών κολοσσών

Η πολιτική αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις και διεκδικεί με αξιώσεις την εξουσία στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

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Αν και το κόμμα είχε στο παρελθόν υποδεχθεί με θέρμη τη στήριξη του Έλον Μασκ και τις θέσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, εσχάτως επιχειρεί να κρατήσει ορισμένες αποστάσεις από το κίνημα MAGA για λόγους εσωτερικής τακτικής.

Ωστόσο, πέρα από τις κομματικές ισορροπίες, αναλυτές επισημαίνουν ότι το αμερικανικό πρόγραμμα κρύβει και μια βαθύτερη οικονομική και θεσμική στόχευση.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Politico, η πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον στρέφεται ευθέως κατά των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει κανόνες λειτουργίας στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Στην επίμαχη προκήρυξη αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «Υυπερεθνικοί θεσμοί και κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να υπονομεύσουν θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης μέσω υπερβολικά ευρέων και ασαφών νόμων περί ρητορικής μίσους και κανονισμών για το διαδικτυακό περιεχόμενο, οι οποίοι αστυνομεύουν και τιμωρούν τον λόγο καταστέλλοντας ταυτόχρονα την πολιτική συμμετοχή».