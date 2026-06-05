Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του – «Δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε»

Ο γνωστός κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια τόσο στην επαγγελματική του διαδρομή όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, με την οποία μετράνε ήδη 13 χρόνια κοινής πορείας και ο ίδιος αποκάλυψε με χιούμορ πως δεν έχουν παντρευτεί ακόμα «για να μη χωρίσουν».

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Όλα όσα εξομολογήθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας

«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το “Τότε και Τώρα” που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη (στον ΣΚΑΪ) γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο “Τότε” περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά.

Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δεν γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση», είπε αρχικα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Έχω ανησυχία μην φύγει κάποια λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω και, όταν μου φεύγει, κάνω “πω πω, τώρα τι είπα, κάποιος το έχει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel αλλά δεν το εννοούσα”. Γελάνε πάλι και μ’ αυτό οπότε το μαζεύω. Γίνομαι δηλαδή δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά γιατί ζω από αυτή τη δουλειά και είμαστε και απροστάτευτοι», τόνισε ακόμα.

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Δεν υπάρχουν αξιώματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλώνει πολλά πράγματα ο γάμος. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια.

Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε. Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Γίνεται έξαλλη», ανέφερε ο κωμικός για την σύντροφό του.