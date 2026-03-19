Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Έχουμε συμφωνήσει προφορικά με τον ΣΚΑΪ για τον δεύτερο κύκλο της σειράς»

Για τη συνεργασία του με την Έλενα Χαραλαμπούδη στον ΣΚΑΪ, αλλά και για το μέλλον της κωμικής σειράς «Τότε και τώρα», μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σειρά έχει λάβει το «πράσινο φως» σε προφορικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι τελικές διαδικασίες. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά, βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση χώρων για τα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δεύτερος κύκλος θα διατηρήσει τη βασική φιλοσοφία της σειράς, εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Τόνισε επίσης τη θετική συνεργασία τόσο με το κανάλι όσο και με την παραγωγή, επισημαίνοντας ότι η κοινή προσπάθεια με την Έλενα Χαραλαμπούδη απέδωσε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στην τηλεθέαση, υπογράμμισε ότι, παρότι τον ενδιαφέρει η πορεία του προγράμματος, δεν αντιμετωπίζει τα νούμερα ως αυτοσκοπό, θέτοντας ως βασικό στόχο την περαιτέρω άνοδο της σειράς τη νέα τηλεοπτική χρονιά.